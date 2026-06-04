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Nouveau capitaine à la tête de la CEET

Face aux délestages récurrents et aux difficultés chroniques du secteur, les autorités ont nommé mercredi Ilagou Ayeva à la direction générale de la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), en remplacement de Débo-K'mba Barandao.

Ilagou Ayeva © DR

Face aux délestages récurrents et aux difficultés chroniques du secteur, les autorités ont nommé mercredi Ilagou Ayeva à la direction générale de la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), en remplacement de Débo-K'mba Barandao.

Le nouveau directeur général hérite d'une entreprise fragilisée par des coupures d'électricité à répétition, des pertes financières chroniques et un déficit d'investissements dans les infrastructures.

Ayeva dispose d'une solide expérience dans la conduite de réformes structurelles. Ancien élève de l'École Supérieure des Télécommunications de Paris, il a joué un rôle clé dans la réorganisation de Togo Telecom et Togocel, entreprises privatisées depuis.

Sa mission est d’améliorer la performance technique de la CEET, assainir ses finances et accélérer la modernisation du réseau électrique dans un contexte de forte croissance de la demande.

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