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Pas de sorties nocturnes

Les enfants de moins de 14 ans ne pourront plus circuler dans la rue ni fréquenter les lieux publics après 22 heures dans la commune de Vo 1, en région Maritime. 

Mesure de précaution © republicoftogo.com

Les enfants de moins de 14 ans ne pourront plus circuler dans la rue ni fréquenter les lieux publics après 22 heures dans la commune de Vo 1, en région Maritime. 

Cette mesure radicale, décidée par le conseil municipal, vise à mieux protéger les mineurs face aux risques d'insécurité, d'accidents et d'autres formes de vulnérabilité nocturne.

Les autorités communales rappellent que parents, tuteurs et responsables légaux restent les premiers garants du respect de cette disposition.

Avant son entrée en vigueur définitive, cette mesure sera transmise à l'autorité de tutelle pour contrôle de sa légalité, conformément aux dispositions relatives à la décentralisation et aux libertés locales.

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