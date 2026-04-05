Paix et fraternité

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Fidèle à la tradition, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé dimanche ses vœux à l'occasion de la fête de Pâques.

Bons voeux à tous © republicoftogo.com

Fidèle à la tradition, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé dimanche ses vœux à l'occasion de la fête de Pâques.

Un message de circonstance diffusé via les réseaux sociaux, à destination de l'ensemble du peuple togolais et de la communauté chrétienne qui célèbre ce jour la Résurrection du Christ.

Ce geste républicain, renouvelé chaque année, témoigne de l'attachement des plus hautes autorités du pays aux valeurs de paix, de fraternité et de cohésion nationale que symbolise cette fête centrale du calendrier chrétien.

Pâques, jour de joie et d'espérance pour les chrétiens du Togo et du monde entier, est aussi l'occasion pour M. Gnassingbé de se tourner vers l'ensemble de ses concitoyens, toutes confessions confondues, dans un esprit de rassemblement et de solidarité nationale.

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