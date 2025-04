Paris accueille les dirigeants postaux africains

Le directeur général de la Poste du Togo, Kwadzo Dzodzro Kwasie, participe depuis mercredi à Paris à une visite d’étude organisée par La Poste française.

L’événement rassemble les PDG de 23 opérateurs postaux francophones, lusophones et hispanophones d’Afrique dans le cadre d’un programme de coopération Sud-Sud et triangulaire.

Soutenue par la France à l’Union Postale Universelle (UPU), cette initiative vise à renforcer les liens entre opérateurs, à favoriser l’innovation et à promouvoir un service postal plus inclusif et résilient, répondant aux besoins réels des populations.

Pendant deux jours, les dirigeants postaux auront l’occasion d’examiner de près le modèle français, d’échanger des expériences concrètes et d’identifier des stratégies efficaces pour améliorer la performance de leurs propres réseaux.

Une Poste togolaise en pleine transformation

La Poste du Togo, souvent citée comme un exemple de réforme réussie, a engagé ces dernières années d’importantes transformations. Forte de plus de 100 points de présence sur le territoire national, elle joue un rôle clé dans la proximité avec les citoyens en offrant une large gamme de services, du courrier aux services financiers.

L’entreprise s’appuie désormais sur des outils modernes de contrôle de qualité. Grâce au Global Monitoring System (GMS) et au Quality Control System Mail (QCS Mail) de l’UPU, les délais d’acheminement sont suivis avec précision. Les technologies RFID et les échanges électroniques (EDI) renforcent la fiabilité des données.

Concrètement, les lettres envoyées depuis Lomé atteignent la France ou les États-Unis en 4 à 6 jours, et les pays voisins en 24 à 48 heures. Les colis, eux, sont livrés entre 5 et 8 jours selon les destinations.

Cette participation à la rencontre de Paris illustre l’engagement de la Poste togolaise à se positionner comme un acteur postal moderne, dynamique et ouvert sur le monde.