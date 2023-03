Le président Faure Gnassingbé a adressé jeudi ses voeux de ramadan à la communauté musulmane.

‘Je forme le vœu que ces moments de prières ferventes et de partages fraternels concourent à la consolidation de l’harmonie, de la tolérance et du vivre ensemble dans notre cher pays’, a-t- écrit sur les réseaux sociaux.

Le mois de ramadan, qui débute le 23 mars, correspond au neuvième mois lunaire de l'année musulmane et célèbre la révélation du Coran au prophète Mahomet par l'archange Gabriel.

Pendant ce mois, les musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil. Le jeûne est rompu chaque jour par l'iftar.