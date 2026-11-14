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Puissance installée n’est pas puissance disponible

Face aux questions que suscitent les difficultés d’approvisionnement en électricité, le ministère délégué chargé de l’Énergie a apporté des clarifications. Selon lui, il y a une confusion entre la puissance installée des centrales et leur capacité réelle de production.

Des capacités à relativiser © republicoftogo.com

Face aux questions que suscitent les difficultés d’approvisionnement en électricité, le ministère délégué chargé de l’Énergie a apporté des clarifications. Selon lui, il y a une confusion entre la puissance installée des centrales et leur capacité réelle de production.

« Il ne faut pas prendre la puissance installée pour la puissance disponible », a-t-il insisté. Avoir plusieurs centrales ne garantit donc pas une électricité disponible en permanence.

La puissance installée est ce qu’une centrale peut produire au maximum, dans des conditions optimales. La puissance disponible est ce qu’elle fournit réellement, compte tenu de son état technique, de la maintenance et des contraintes d’exploitation.

Les chiffres de fin 2024 illustrent cet écart. Le parc raccordé au réseau national affichait une puissance installée de 278,75 mégawatts (MW), mais seulement 247,32 MW étaient réellement disponibles. Près de 31 MW, soit environ 11 % des capacités, ne pouvaient pas être mobilisés.

Le ministère explique notamment cette différence par des opérations d’entretien portant sur 6 000 heures de fonctionnement. Il rappelle aussi que la production solaire dépend de l’ensoleillement et s’arrête la nuit.

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