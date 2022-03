Péché et fragilité de l’être

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, a eu lieu hier.

Le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu.

On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence.

Le carême est un temps liturgique de dévotion à Dieu associée à une alternance de jours de jeûne complet et de jours d'abstinence (jours maigres) d'une durée de quarante jours.

Le Carême qui précède Pâques est la plus importante des fêtes chrétiennes.

La Semaine sainte aura lieu du 10 au 16 avril.