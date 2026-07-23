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Petit déjeuner sur le pouce

Le jour se lève à peine, elles sont déjà à leur poste. À Lomé, les charrettes de petit-déjeuner rythment les premières heures de la capitale, offrant aux travailleurs pressés une solution rapide avant de filer au travail.

Pas cher et pratique © republicoftogo.com

Le jour se lève à peine, elles sont déjà à leur poste. À Lomé, les charrettes de petit-déjeuner rythment les premières heures de la capitale, offrant aux travailleurs pressés une solution rapide avant de filer au travail.

Installées le long des grandes artères, elles accueillent conducteurs de taxi-moto, commerçants, employés et passants venus s'offrir une boisson chaude ou un repas à emporter.

Thé, café, lait, chocolat, pain, œufs, biscuits : tout est préparé sur place et servi dans des gobelets jetables. L'activité bat son plein dès l'aube et se poursuit jusqu'en début d'après-midi.

Diallo, présent sur ce marché depuis deux ans, connaît bien les règles du jeu. Son chiffre d'affaires dépend directement de l'affluence quotidienne, et même la météo s'en mêle : la saison des pluies fait généralement chuter sa clientèle.

Ces commerces s'inscrivent dans la dynamique du commerce ambulant, très présent dans les centres urbains. Les vendeurs misent sur les axes les plus fréquentés. Logique.

Au-delà du commerce, ces points de vente répondent à un vrai besoin : une restauration rapide de proximité et bon marché.

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