Trafic international de voitures de luxe

La coopération entre les services de sécurité togolais et le Federal Bureau of Investigation (FBI) est réelle.

Elle a permis la saisie d’une douzaine de véhicules haut de gamme déclarés volés aux États-Unis.

Ces véhicules avaient été dérobés ou acquis frauduleusement sur le territoire américain avant d’être expédiés vers l’Afrique de l’Ouest, où ils devaient être revendus.

Grâce à un partage de renseignements et une coordination étroite, la saisie a pu être réalisée.

Le port de Lomé voit arriver chaque jour des dizaines de voitures d’occasion venues d’Europe et d’ailleurs. Le choix est large. Il va de véhicules bas et moyenne gamme à des modèles de luxe, généralement des SUV.

La majorité des importations ne pose pas de problèmes.