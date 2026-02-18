Une marche intérieure de 40 jours

Le président de la Conférence des évêques du Togo (CET), Mgr Benoît Alowonou, a lancé mercredi le Carême.

L’évêque de Kpalimé a appelé les fidèles à vivre ce temps fort comme une période de conversion, de réflexion et de renouveau spirituel.

Durant ces quarante jours, les chrétiens sont invités à s’engager dans une « marche au désert », symbole d’un retrait volontaire des habitudes quotidiennes pour se rapprocher de Dieu et des autres.

S’inspirant des orientations du pape Léon, il a exhorté les fidèles à cultiver l’écoute de la parole de Dieu, le silence – en s’abstenant de paroles blessantes – et l’action commune au service des plus vulnérables.

Hasard du calendrier, le Carême débute au même moment que le Ramadan.

Le Carême est une période de quarante jours observée par les chrétiens, en particulier les catholiques, en préparation à la fête de Pâques. Il débute le mercredi des Cendres et s’achève à la veille de Pâques.

Ces quarante jours rappellent les quarante jours que Jésus a passés dans le désert, dans la prière et le jeûne. Le Carême est donc un temps de conversion, de réflexion et de renouveau spirituel. Les fidèles sont invités à pratiquer le jeûne, la prière et le partage, notamment à travers des gestes de solidarité envers les plus démunis.

Au-delà des pratiques religieuses, le Carême est aussi une démarche intérieure. Il encourage chacun à revoir ses priorités, à s’éloigner de ce qui éloigne de Dieu et à renforcer les valeurs de pardon, d’humilité et d’amour du prochain.