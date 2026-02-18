Rubriques

Tendances:
Société

Une marche intérieure de 40 jours

Le président de la Conférence des évêques du Togo (CET), Mgr Benoît Alowonou, a lancé mercredi le Carême.

Foi et renouveau © republicoftogo.com

Le président de la Conférence des évêques du Togo (CET), Mgr Benoît Alowonou, a lancé mercredi le Carême.

L’évêque de Kpalimé a appelé les fidèles à vivre ce temps fort comme une période de conversion, de réflexion et de renouveau spirituel.

Durant ces quarante jours, les chrétiens sont invités à s’engager dans une « marche au désert », symbole d’un retrait volontaire des habitudes quotidiennes pour se rapprocher de Dieu et des autres.

S’inspirant des orientations du pape Léon, il a exhorté les fidèles à cultiver l’écoute de la parole de Dieu, le silence – en s’abstenant de paroles blessantes – et l’action commune au service des plus vulnérables.

Hasard du calendrier, le Carême débute au même moment que le Ramadan.

Le Carême est une période de quarante jours observée par les chrétiens, en particulier les catholiques, en préparation à la fête de Pâques. Il débute le mercredi des Cendres et s’achève à la veille de Pâques.

Ces quarante jours rappellent les quarante jours que Jésus a passés dans le désert, dans la prière et le jeûne. Le Carême est donc un temps de conversion, de réflexion et de renouveau spirituel. Les fidèles sont invités à pratiquer le jeûne, la prière et le partage, notamment à travers des gestes de solidarité envers les plus démunis.

Au-delà des pratiques religieuses, le Carême est aussi une démarche intérieure. Il encourage chacun à revoir ses priorités, à s’éloigner de ce qui éloigne de Dieu et à renforcer les valeurs de pardon, d’humilité et d’amour du prochain.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Renforcement des contrôles sur les routes

Renforcement des contrôles sur les routes

Face à la recrudescence des accidents graves sur les routes, le ministère de la Sécurité a lancé, depuis le 9 février, une opération spéciale de renforcement des contrôles sur l’ensemble du territoire, indique un communiqué publié mercredi.

Le Togo entre dans le mois du Ramadan

Le Togo entre dans le mois du Ramadan

Le début du mois du Ramadan débute mercredi au Togo. Cette période, l’une des plus importantes de l’islam, est consacrée au jeûne, à la prière, au recueillement et au partage. 

Disparitions signalées : une commission spéciale mise en place

Disparitions signalées : une commission spéciale mise en place

Le ministre de la Sécurité et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, ont réagi vendredi à la multiplication d’informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état de cas d’enlèvements et de disparitions visant des jeunes.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.