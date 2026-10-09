Plus grande implication des architectes

Alors que le gouvernement prône des villes mieux planifiées et adaptées aux réalités locales, l'Ordre national des architectes du Togo (ONAT) veut prendre part à cette transformation. Son président, Péyébinesso Limaziè, a détaillé jeudi le rôle des architectes dans l'amélioration du cadre de vie.

Pour l'ONAT, l'accès à un logement digne, sûr, salubre et abordable est une condition essentielle du bien-être. Il ne suffit pas de bâtir des logements : il faut concevoir des espaces qui tiennent compte des réalités économiques, climatiques, sociales et culturelles.

Les architectes plaident pour un recours accru aux matériaux locaux, aux innovations constructives et aux exigences environnementales, afin de rendre la qualité architecturale accessible au plus grand nombre. « Concevoir un bâtiment ne consiste pas simplement à élever des murs.

Il s'agit de créer un cadre de vie, de répondre à des besoins humains, d'anticiper les évolutions de nos territoires et de contribuer à construire des villes plus inclusives, plus durables et plus harmonieuses », a affirmé Péyébinesso Limaziè.

L'Ordre estime que le logement ne peut être porté par un seul acteur. Il appelle à une collaboration entre l'État, les collectivités, les professionnels du bâtiment, les promoteurs, les institutions financières, les chercheurs, les entreprises, les partenaires au développement et les populations.