Rubriques

Tendances:
Société

Plus grande implication des architectes

Alors que le gouvernement prône des villes mieux planifiées et adaptées aux réalités locales, l'Ordre national des architectes du Togo (ONAT) veut prendre part à cette transformation. Son président, Péyébinesso Limaziè, a détaillé jeudi le rôle des architectes dans l'amélioration du cadre de vie.

Les dirigeants de l'ONAT jeudi à Lomé © republicoftogo.com

Alors que le gouvernement prône des villes mieux planifiées et adaptées aux réalités locales, l'Ordre national des architectes du Togo (ONAT) veut prendre part à cette transformation. Son président, Péyébinesso Limaziè, a détaillé jeudi le rôle des architectes dans l'amélioration du cadre de vie.

Pour l'ONAT, l'accès à un logement digne, sûr, salubre et abordable est une condition essentielle du bien-être. Il ne suffit pas de bâtir des logements : il faut concevoir des espaces qui tiennent compte des réalités économiques, climatiques, sociales et culturelles.

Les architectes plaident pour un recours accru aux matériaux locaux, aux innovations constructives et aux exigences environnementales, afin de rendre la qualité architecturale accessible au plus grand nombre. « Concevoir un bâtiment ne consiste pas simplement à élever des murs. 

Il s'agit de créer un cadre de vie, de répondre à des besoins humains, d'anticiper les évolutions de nos territoires et de contribuer à construire des villes plus inclusives, plus durables et plus harmonieuses », a affirmé Péyébinesso Limaziè.

L'Ordre estime que le logement ne peut être porté par un seul acteur. Il appelle à une collaboration entre l'État, les collectivités, les professionnels du bâtiment, les promoteurs, les institutions financières, les chercheurs, les entreprises, les partenaires au développement et les populations.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Trois ans après, le Togo se souvient

Trois ans après, le Togo se souvient

Trois ans après les massacres de 1.200 civils perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, le Club des amis d'Israël (CAI Togo) a rendu hommage aux victimes du terrorisme mercredi soir à Lomé.

L'Afrique cherche de nouveaux financements pour l'inclusion

L'Afrique cherche de nouveaux financements pour l'inclusion

Plus d'un milliard de Fcfa : c'est le montant que le Togo a consacré à un programme d'équipements pour les personnes en situation de handicap. Cette expérience inspire des responsables africains des politiques sociales, réunis depuis mercredi à Lomé pour réfléchir à de nouvelles façons de financer l'inclusion.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.