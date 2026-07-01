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Ponts fragilisés dans la région Maritime

Les ponts de Boko et d'Anfoin, dans la région Maritime, sont désormais interdits à la circulation des véhicules jusqu'à nouvel ordre.

Le ministre de la Protection civile, Calixte Madjoulba, mardi sur le terrain à Lomé © DR

Les ponts de Boko et d'Anfoin, dans la région Maritime, sont désormais interdits à la circulation des véhicules jusqu'à nouvel ordre.

Une mission d'évaluation technique conduite par les services des Travaux publics de la région Maritime a en effet conclu que ces deux ouvrages présentent des fragilités nécessitant des mesures préventives urgentes pour garantir la sécurité des usagers.

Seuls les piétons et les engins à deux roues sont autorisés à emprunter ces ponts. L'accès est strictement interdit aux véhicules légers, aux poids lourds et aux transports en commun.

Pour assurer la continuité du trafic, une déviation est mise en place via l'itinéraire suivant : Vogan - Agnron Copé  - Glidji.

Les usagers sont invités à emprunter cet itinéraire bis et à respecter les consignes des autorités jusqu'à la remise en état des ouvrages.

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