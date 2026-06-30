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Intempéries : 12 morts au Ghana

Au moins 12 personnes ont péri après des pluies torrentielles ayant inondé de larges portions du Ghana, dont la capitale Accra, selon le Service national des sapeurs-pompiers (GNFS), qui a annoncé mardi que les opérations de secours se poursuivent. Plus de 470 personnes ont déjà été secourues.

Le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont touchés © republicoftogo.com

Au moins 12 personnes ont péri après des pluies torrentielles ayant inondé de larges portions du Ghana, dont la capitale Accra, selon le Service national des sapeurs-pompiers (GNFS), qui a annoncé mardi que les opérations de secours se poursuivent. Plus de 470 personnes ont déjà été secourues.

Selon des données préliminaires citées par le président John Dramani Mahama, environ 140 millimètres de pluie sont tombés sur Accra, le niveau le plus élevé enregistré depuis des années, contre un maximum de 56 mm en une journée l'an dernier. Le chef de l'État ghanéen attribue cette intensité au dérèglement climatique, qu'il juge « au-delà du contrôle du gouvernement ».

Comme à chaque saison des pluies, les inondations à Accra sont aggravées par un drainage insuffisant, des constructions illégales sur les voies d'évacuation des eaux et une urbanisation mal planifiée. Le gouvernement a débloqué 300 millions de cedis (27 millions de dollars) pour les secours et déployé l'armée et la police en appui aux équipes de gestion des catastrophes.

La Côte d'Ivoire voisine a également été frappée par de fortes pluies, avec environ 20 morts selon une source proche des pompiers et du ministère de l'Intérieur.

Le Togo n'échappe pas à ce phénomène régional. Le pays a lui aussi enregistré des inondations significatives ces derniers jours dans le Grand Lomé, ayant conduit le gouvernement à déclencher le plan ORSEC, un signe que l'intensification des pluies touche actuellement l'ensemble du golfe de Guinée.

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