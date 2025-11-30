Port de Lomé: fin annoncée des installations illégales sur le domaine public

Tous les occupants des emprises des voies publiques de la zone portuaire doivent libérer les lieux au plus tard ce dimanche.

Depuis plusieurs années, des activités commerciales informelles et des installations provisoires se sont multipliées autour du site, empiétant sur le domaine public et perturbant la fluidité des déplacements.

Les autorités rappellent que ces implantations sont illégales et contraires aux règles d’usage et de sécurité des zones portuaires.

La décision ne relève pas seulement d’une volonté d’ordre public, elle accompagne également un vaste programme d’aménagement et de modernisation des voies reliant le port aux grands axes logistiques.

Ce projet, qui inclut l’amélioration des connexions avec la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), doit permettre d’optimiser la circulation, réduire les encombrements et augmenter les capacités opérationnelles du port.

L’occupation irrégulière des emprises publiques représente un risque majeur dans une zone stratégique où transitent marchandises, personnel, camions, engins lourds et conteneurs.

Les installations anarchiques compliquent la surveillance, entravent les opérations et exposent leurs occupants à des dangers liés à l’intense activité portuaire.

La date du 30 novembre constitue donc une ultime échéance pour les occupants concernés.

Passé ce délai, les autorités pourraient procéder à la libération forcée des lieux, conformément à la réglementation sur l’usage du domaine public.