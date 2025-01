Pour une meilleure gestion des infrastructures publiques

Les infrastructures d’approvisionnement en eau potable font face à des dommages préoccupants, mettant en lumière les défis auxquels le pays est confronté pour garantir l’accès universel à cette ressource essentielle.

C’est notamment le cas dans la banlieue d’Agoè-Nyivé, à Lomé, où les récents travaux routiers ont causé des dégâts importants aux installations de distribution d’eau.

La rénovation des routes à Agoè-Nyivé a gravement endommagé les tuyaux d’eau potable, entraînant un écoulement constant de l’eau dans la zone touchée. Cet écoulement a provoqué des pertes considérables en eau potable, exacerbant une situation déjà préoccupante.

Les habitants de la zone signalent que cette situation perdure depuis plus d’un mois. En réponse, une coupure systématique de l’approvisionnement a été instaurée, aggravant encore le gaspillage et rendant la vie quotidienne des riverains de plus en plus difficile.

Outre les pertes d’eau, ces dommages ont entraîné une insalubrité marquée dans la zone affectée. L’eau qui s’écoule librement a créé des flaques stagnantes, augmentant le risque de maladies hydriques pour les populations locales. Les résidents vivent dans des conditions précaires, espérant une intervention rapide des autorités compétentes.

L’objectif des autorités togolaises est de fournir un accès universel à l’eau potable d’ici 2030, un engagement ambitieux qui a déjà vu des avancées significatives ces dernières années.

Cependant, des incidents comme celui d’Agoè-Nyivé montrent que cet objectif est constamment confronté à des défis opérationnels majeurs.

Les dégradations des infrastructures sont souvent attribuées à un manque de coordination entre les acteurs des chantiers routiers et les services de distribution d’eau. Une meilleure planification et un suivi rigoureux des travaux publics pourraient prévenir ces situations à l’avenir.

Pour les populations d’Agoè-Nyivé, une intervention urgente et efficace est nécessaire. Il est impératif de réparer rapidement les infrastructures endommagées pour limiter les pertes d’eau et rétablir un approvisionnement stable.

Cette situation appelle également à une réflexion plus large sur la coordination entre les différents services publics.

Des mécanismes de collaboration doivent être renforcés pour éviter que les travaux routiers ou d’autres projets d’infrastructure n’endommagent les réseaux essentiels, comme celui de l’eau potable.