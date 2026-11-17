Les retraités de la fonction publique n’auront plus besoin de se déplacer pour prouver qu’ils sont en vie.

Le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a lancé mardi BioSecu, la plateforme de contrôle de vie en ligne des bénéficiaires de pensions de la Caisse de retraite du Togo (CRT).

Grâce à cet outil, les pensionnés pourront accomplir cette formalité à distance, depuis leur domicile ou depuis l’étranger. La phase d’enrôlement des bénéficiaires est ouverte pour trois mois.

« Cette innovation constitue une avancée significative dans la simplification des formalités administratives et l’amélioration de la qualité des services offerts aux assurés », a déclaré le ministre.

Elle accompagne aussi une réforme plus large : la fusion de la CRT et de l’Institut national d’assurance maladie (INAM) en un organisme unique. Celui-ci gérera la retraite et l’assurance maladie des agents publics civils et militaires et de leurs ayants droit. Il doit offrir un guichet unique aux assurés, mettre en commun les ressources et rendre le système plus efficace et plus durable.

BioSecu - qui existe déjà dans de nombreux pays européens - permet d’éviter la fraude aux retraites.

______

Comment fonctionne Biosécu