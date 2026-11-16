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Une opération gratuite dans toutes les communes

Les services de l’état civil lancent une campagne nationale pour délivrer gratuitement 300 000 actes de naissance aux femmes et aux jeunes filles qui n’en possèdent pas. L’opération couvrira toutes les communes et tous les cantons du pays.

Un document administratif essentiel © republicoftogo.com

Les services de l’état civil lancent une campagne nationale pour délivrer gratuitement 300 000 actes de naissance aux femmes et aux jeunes filles qui n’en possèdent pas. L’opération couvrira toutes les communes et tous les cantons du pays.

Elle s’adresse notamment aux femmes adultes, aux élèves, aux apprenties et aux candidates aux examens. L’objectif est de leur donner une identité juridique et de lever les obstacles administratifs que crée l’absence d’acte de naissance. Ce document est indispensable pour s’inscrire à un examen, obtenir une carte d’identité ou accéder à de nombreux services.

Avant le lancement officiel, les personnes concernées sont invitées à se faire recenser à la division de l’état civil de leur mairie.

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