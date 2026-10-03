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Prévenir les avortements clandestins

Les cas d'avortement prennent de l'ampleur, alertent les professionnels de santé, qui ont rappelé vendredi les conditions légales de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et les dangers des pratiques clandestines.

L'IVG est réglementé © republicoftogo.com

Les cas d'avortement prennent de l'ampleur, alertent les professionnels de santé, qui ont rappelé vendredi les conditions légales de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et les dangers des pratiques clandestines.

Au Togo, l’IVG (interruption volontaire de grossesse) reste strictement encadrée. 

Selon le Dr Bingo Kignomon M'Bortche, président de la Société des gynécologues, elle n'est autorisée que dans trois situations précises : lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère, lorsque le fœtus présente une malformation incompatible avec la vie, ou lorsqu'elle résulte d'un viol ou d'un inceste. 

L'acte doit alors être pratiqué sur prescription médicale, dans un cadre sanitaire. « En dehors de ces situations, les avortements sont considérés comme clandestins et passibles de sanctions », rappelle le spécialiste.

Les avortements non médicalisés figurent parmi les principales causes de mortalité maternelle.

Le sujet reste largement tabou. Selon Afrobarometer, 67 % des Togolais jugent l'avortement « parfois » ou « toujours » justifié lorsque la grossesse met en danger la vie ou la santé de la femme. 

Ils ne sont que 52 % à le penser en cas de viol ou d'inceste. 

Ce silence a un coût : les femmes, souvent très jeunes, qui cherchent à cacher une grossesse non désirée se tournent vers des solutions dangereuses, par crainte du jugement social autant que de la loi.

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