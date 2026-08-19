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Quand un trajet devient un jeu d'adresse

À Tokoin Gabadago, il ne suffit plus de savoir conduire, il faut désormais slalomer. L'Avenue de la Nouvelle Marche, l'une des artères vitales de Lomé, s'est transformée en véritable parcours d'obstacles, avec des trous si profonds que certains gros porteurs préfèrent carrément renoncer à s'y aventurer.

Un slalom quotidien © republicoftogo.com

À Tokoin Gabadago, il ne suffit plus de savoir conduire, il faut désormais slalomer. L'Avenue de la Nouvelle Marche, l'une des artères vitales de Lomé, s'est transformée en véritable parcours d'obstacles, avec des trous si profonds que certains gros porteurs préfèrent carrément renoncer à s'y aventurer.

Pourtant, cette voie n'a rien d'anodin : elle relie le Boulevard des Armées au Boulevard du 13 Janvier, dessert le marché de Hanoukopé et mène jusqu'au grand marché d'Adawlato. 

Bref, un axe très important pour des milliers d'usagers chaque jour, surtout aux heures de pointe, quand tout le monde tente d'éviter le même cratère en même temps.

Les riverains, eux, ne rient plus tout à fait : certains motocyclistes seraient déjà tombés dans ces trous devenus tristement célèbres du quartier.

Face à la grogne, la mairie du Golfe 4 botte en touche, dans les règles de l'art cette fois. 

L''artère est bien sur son territoire, reconnaît-elle, mais sa réhabilitation relève du ministère des Travaux publics. Et la commune assure avoir déjà sonné l'alarme à plusieurs reprises. « Non seulement ils traînent à réagir, mais lorsque les techniciens passent pour effectuer des réparations, quelque temps après, la situation redevient ce qu'elle était », déplore-t-elle, résignée à voir le cycle recommencer.

Résultat : la mairie appelle désormais à une réhabilitation complète, et non plus à ces rafistolages qui ressemblent à un éternel recommencement. Les riverains, eux, espèrent juste ne plus jouer les équilibristes pour aller au marché.

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