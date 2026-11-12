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L’artisan qui répare les matelas au naturel

Fil, aiguilles, tissu et herbes séchées : depuis quinze ans, Komlan Gérard Eklou fabrique et rénove des matelas à la main dans son atelier de Tokoin Hôpital, à Lomé. Face aux modèles industriels, son savoir-faire garde ses fidèles.

Comme neuf ! © republicoftogo.com

Fil, aiguilles, tissu et herbes séchées : depuis quinze ans, Komlan Gérard Eklou fabrique et rénove des matelas à la main dans son atelier de Tokoin Hôpital, à Lomé. Face aux modèles industriels, son savoir-faire garde ses fidèles.

Un matelas affaissé, un revêtement déchiré, une épaisseur qui a fondu avec les années : chez Gérard Eklou, rien n’est perdu. L’artisan recoud, rembourre et redonne forme aux matelas fatigués.

Pour ses propres créations, il utilise un matériau inattendu : le gazon sauvage. Les herbes sont récoltées, coupées, séchées puis désinfectées avant d’être glissées dans une enveloppe de tissu cousue à la main.

Côté prix, comptez 9 000 Fcfa pour un matelas en herbes, et 10 000 pour le modèle mixte.

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Contact : Tel : +228 92 48 55 81

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