Rubriques

Tendances:
Société

Que l'excellence demeure le repère de tous

À l'occasion de la Fête internationale du Travail, célébrée ce vendredi 1er mai - jour férié au Togo -, le président du Conseil Faure Gnassingbé a adressé un message de vœux aux travailleurs togolais via ses réseaux sociaux.

Culture du résultat © republicoftogo.com

À l'occasion de la Fête internationale du Travail, célébrée ce vendredi 1er mai - jour férié au Togo -, le président du Conseil Faure Gnassingbé a adressé un message de vœux aux travailleurs togolais via ses réseaux sociaux.

« Bonne fête du travail à tous nos concitoyens. Je salue l'esprit du sacrifice et du dévouement de nos vaillants travailleurs, qui concourent à la construction de notre cité commune. Que la culture de l'excellence et du résultat demeure le repère de tous les secteurs socioprofessionnels de notre pays », a écrit le chef du gouvernement.

Un message sobre, qui rend hommage à l'ensemble des Togolais qui, chaque jour, par leur travail et leur engagement, contribuent à bâtir le Togo de demain.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Assistance d'urgence aux sinistrés

Assistance d'urgence aux sinistrés

Les récentes intempéries ont durement frappé le Grand-Lomé. Plus de 1 066 ménages ont été victimes des inondations qui ont touché plusieurs quartiers de la capitale.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.