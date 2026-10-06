Rapprocher forces de l'ordre et citoyens

Face à un contexte sécuritaire de plus en plus exigeant, la police nationale veut renforcer le dialogue avec la population.

Son directeur général, le commissaire divisionnaire Akatao Babarime, a réaffirmé mardi cette volonté à l'ouverture de Journées portes ouvertes. Policiers et citoyens y sont invités à échanger sur les missions, les méthodes et la réalité du métier.

Au programme : des expositions, des démonstrations et des rencontres avec les unités spécialisées, territoriales et techniques. L'initiative doit aider le public à mieux comprendre le fonctionnement de la police, et permettre aux forces de sécurité de faire connaître leurs contraintes sur le terrain.

L'histoire de la police nationale remonte à 1920, avec la création du premier commissariat à Lomé.

Depuis l'indépendance, l'institution a connu plusieurs réformes : la Sûreté nationale est devenue Direction générale de la police nationale en 1992, puis elle a été réorganisée dans le cadre de la refondation des forces de défense et de sécurité.

Au-delà de sa mission première, la police mène aussi des activités sociales, sportives et culturelles, autant de moyens de multiplier les points de contact avec la société.