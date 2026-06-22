Rubriques

Tendances:
Société

Rapprocher les jeunes diplômés des entreprises

Le Salon de l'emploi s’est achevé dimanche à Lomé au terme d'un weekend consacré au rapprochement entre jeunes diplômés en quête d'opportunités et chefs d'entreprise à la recherche de talents.

Débats enrichissants © DR

Le Salon de l'emploi s’est achevé dimanche à Lomé au terme d'un weekend consacré au rapprochement entre jeunes diplômés en quête d'opportunités et chefs d'entreprise à la recherche de talents.

Organisé en partenariat avec les ministères de l'Enseignement supérieur, du Développement à la base et de l'Économie sociale et solidaire, l'événement visait à réduire l'écart persistant entre les profils disponibles sur le marché du travail et les besoins réels des entreprises.

Les discussions ont porté sur les évolutions du marché du travail, les compétences les plus recherchées et les filières porteuses d'emplois décents pour la jeunesse togolaise.

Dans un contexte marqué par les difficultés d'insertion professionnelle des diplômés, cette rencontre s'affirme comme un levier essentiel de valorisation du capital humain.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le dernier voyage

Le dernier voyage

Le roi des Ewé, Ewéfiaga Togbui Boniface Fafanyo Kossi Agboli Agokoli IV, a été inhumé samedi à Notsè, dans la préfecture du Haho, en présence des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Komi Sélom Klassou et Bary Moussa Barqué.

Les évêques optent pour la neutralité

Les évêques optent pour la neutralité

Réunis du 16 au 19 juin pour leur session ordinaire, les évêques du Togo ont opté pour la retenue, s'abstenant cette fois de tout commentaire sur la situation politique.

Un repos bien mérité

Un repos bien mérité

Face à la baisse de la production halieutique, les pouvoirs publics durcissent les règles de préservation des ressources. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.