Rapprocher les jeunes diplômés des entreprises

Le Salon de l'emploi s’est achevé dimanche à Lomé au terme d'un weekend consacré au rapprochement entre jeunes diplômés en quête d'opportunités et chefs d'entreprise à la recherche de talents.

Organisé en partenariat avec les ministères de l'Enseignement supérieur, du Développement à la base et de l'Économie sociale et solidaire, l'événement visait à réduire l'écart persistant entre les profils disponibles sur le marché du travail et les besoins réels des entreprises.

Les discussions ont porté sur les évolutions du marché du travail, les compétences les plus recherchées et les filières porteuses d'emplois décents pour la jeunesse togolaise.

Dans un contexte marqué par les difficultés d'insertion professionnelle des diplômés, cette rencontre s'affirme comme un levier essentiel de valorisation du capital humain.