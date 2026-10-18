Récupération et tradition culinaire

Dans la banlieue nord de Lomé, un artisan donne une seconde vie aux jantes automobiles. Il les transforme en fourneaux pour les ménages et les restaurateurs.

Son atelier se résume à une disqueuse et un poste à souder. Il découpe et façonne les jantes, ajoute des supports en fer et assemble les pièces. Il lui faut environ trois heures pour fabriquer un fourneau. Avec ses apprentis, il en sort entre 60 et 75 par mois.

Ses modèles fonctionnent au bois, au charbon ou au gaz, selon les besoins, et sont vendus environ 10.000 Fcfa.

L'activité le fait vivre et lui permet de rémunérer une poignée d’employés.