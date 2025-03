Région des Savanes : Faure Gnassingbé offre des vivres aux Musulmans

À l’occasion du mois du Ramadan, Faure Gnassingbé, a fait don de vivres à la communauté musulmane de la Région des Savanes afin de soutenir les fidèles dans leur période de jeûne et de prière.

C’est le gouverneur de la région, Affoh Atcha-Dédji, qui a procédé à la remise officielle de ce don, composé de riz, de sucre, d’huile et de lait. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont Yark Damehane, ministre des Ressources halieutiques et de la Transhumance, ainsi que des préfets, maires et responsables religieux musulmans. Parmi eux, l’imam Ousmane Douti, de la grande mosquée de Dapaong, a assisté à l’événement.

Un geste de solidarité et de partage

Lors de la remise des vivres, Affoh Atcha-Dédji a rappelé l’importance de ce geste du chef de l’État, qui vise à permettre aux fidèles d’observer le Ramadan dans de meilleures conditions. Il a souligné que ce don reflète la solidarité et l’attention du président envers toutes les communautés du pays.

Ce soutien aux musulmans de la Région des Savanes s’inscrit dans une démarche de proximité et de partage, des valeurs essentielles du Ramadan, qui prône l’entraide et la bienveillance envers les plus démunis.

Avec ce geste, le chef de l’État réaffirme son engagement en faveur de l’unité nationale et du vivre-ensemble, en accompagnant toutes les composantes de la société dans les moments importants de leur vie spirituelle.