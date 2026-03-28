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Réguler pour protéger

L'ère de la vidéosurveillance non régulée touche à sa fin. 

Une surveillance devenue nécessaire © republicoftogo.com

L'ère de la vidéosurveillance non régulée touche à sa fin. 

L'Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP) vient de lancer une plateforme de déclaration obligatoire de tous les dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoprotection. Entreprises, administrations et particuliers devront désormais se conformer à un cadre légal strict, fondé sur les principes de finalité, de proportionnalité, de sécurité et de confidentialité.

La vidéosurveillance est indéniablement efficace. Elle dissuade les actes malveillants, facilite les enquêtes, sécurise les infrastructures sensibles et protège les biens et les personnes. Dans un contexte sécuritaire de plus en plus complexe, son utilisation est non seulement légitime mais souvent nécessaire.

Mais cette même efficacité en fait un outil redoutable lorsqu'il est détourné de sa finalité première. Sans cadre légal contraignant, la vidéosurveillance peut rapidement glisser vers la surveillance de masse, le fichage arbitraire ou la violation systématique de la vie privée. Des dérives documentées dans de nombreux pays.

Le risque du détournement

Une caméra installée pour sécuriser un commerce peut devenir un outil d'espionnage des employés. Des données collectées à des fins de sécurité peuvent être revendues à des tiers ou piratées par des acteurs malveillants.

La frontière entre sécurité légitime et atteinte aux libertés est mince, et franchissable en un clic.

En imposant la déclaration obligatoire de tout dispositif de surveillance, le Togo fait un choix simple : celui de la transparence et de la responsabilité. Chaque caméra déclarée, c'est un responsable identifié, une finalité définie, une durée de conservation limitée et un droit de regard accordé aux citoyens concernés.

C'est aussi un signal fort envoyé aux acteurs économiques et institutionnels : surveiller est un droit encadré, pas une liberté absolue.

Dans un monde où les technologies de surveillance se démocratisent à une vitesse vertigineuse, cette régulation n'est pas une contrainte bureaucratique. C'est une garantie démocratique.

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