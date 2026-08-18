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Réinsertion : la méfiance est de mise

La Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion (DAPR) a appelé, lundi, à favoriser la réinsertion sociale des anciens détenus et à combattre les comportements discriminatoires à leur égard.

Pour les anciens détenus, trouver un emploi n'est pas simple © republicoftogo.com

La Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion (DAPR) a appelé, lundi, à favoriser la réinsertion sociale des anciens détenus et à combattre les comportements discriminatoires à leur égard.

Selon son directeur, Idrissou Akibou, les grâces présidentielles permettent régulièrement la libération de centaines, voire de milliers de prisonniers. Mais nombre d'entre eux peinent à retrouver leur place dans la société, confrontés à la crainte.

La stigmatisation n’est pas étonnante. Embaucher un ancien détenu suscite des réticences compréhensibles.

Une personne condamnée pour vol ou escroquerie aura du mal à générer la confiance d’un potentiel employeur.

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