Renforcer la cohésion sociale à la frontière Togo-Burkina Faso

Les conflits récurrents entre les populations vivant à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso, souvent liés à l'occupation des terres, à la transhumance et au pâturage, ont poussé les autorités des deux pays à agir.

Pour répondre à ces défis, le projet NAATANN, signifiant "Fraternité" en langue Moba, a été mis en place afin de promouvoir la cohésion sociale et la gestion durable des ressources naturelles dans cette zone frontalière.

NAATANN 2, financé par la coopération suisse et l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ), a pour objectif de renforcer les liens sociaux et d'améliorer la gestion des ressources naturelles partagées entre le Togo et le Burkina Faso. Doté d'un financement de plus de 1 milliard de Fcfa, ce projet s'étend sur une période de deux ans.

Au-delà de la gestion des conflits liés aux terres et aux ressources naturelles, l’initiative vise également à promouvoir la cohabitation pacifique entre les populations frontalières afin de lutter efficacement contre l’extrémisme violent, l’insécurité et le terrorisme qui menacent la région.

Les incursions de groupes djihadistes depuis le Burkina sont fréquentes. L’armée veille et a renforcé sa présence le long de la frontière.