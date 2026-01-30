Rubriques

Tendances:
Société

Repenser l’architecture face aux défis sécuritaires

Le gouverneur de la Région des Savanes, Atcha-Dédji Affoh, a appelé vendredi à une réflexion collective sur les modes de construction dans le nord du Togo, confronté à des pressions terroristes.

Atcha-Dédji Affoh © republicoftogo.com

Le gouverneur de la Région des Savanes, Atcha-Dédji Affoh, a appelé vendredi à une réflexion collective sur les modes de construction dans le nord du Togo, confronté à des pressions terroristes.

S’exprimant à l’ouverture de la 5ᵉ édition de L’ONAT à la rencontre du Togo, il a invité architectes, collectivités et populations à repenser la conception des villes, villages et infrastructures afin qu’elles répondent mieux aux exigences de sécurité, de durabilité, de fonctionnalité et de bien-être.

Selon lui, cette initiative de l’Ordre national des architectes du Togo s’inscrit dans la vision de développement territorial portée par les autorité.

L’ONAT entend aussi déconstruire l’idée selon laquelle l’architecture serait un luxe réservé à une élite. 

« L’architecture est une nécessité, un facteur de sécurité et de bien-être », a rappelé son président, Péyébinesso Limaziè, soulignant que tout projet de construction sans accompagnement professionnel expose les familles à des risques évitables.

Jusqu’à dimanche, les échanges porteront notamment sur le rôle de l’architecte, le permis de construire, la décentralisation et le climat des affaires.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des remorques costaud

Des remorques costaud

Les pannes des gros porteurs sur les principales routes du pays, notamment sur la nationale n°1, constituent depuis longtemps une source de ralentissements et de risques pour les usagers.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.