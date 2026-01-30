Repenser l’architecture face aux défis sécuritaires

Le gouverneur de la Région des Savanes, Atcha-Dédji Affoh, a appelé vendredi à une réflexion collective sur les modes de construction dans le nord du Togo, confronté à des pressions terroristes.

S’exprimant à l’ouverture de la 5ᵉ édition de L’ONAT à la rencontre du Togo, il a invité architectes, collectivités et populations à repenser la conception des villes, villages et infrastructures afin qu’elles répondent mieux aux exigences de sécurité, de durabilité, de fonctionnalité et de bien-être.

Selon lui, cette initiative de l’Ordre national des architectes du Togo s’inscrit dans la vision de développement territorial portée par les autorité.

L’ONAT entend aussi déconstruire l’idée selon laquelle l’architecture serait un luxe réservé à une élite.

« L’architecture est une nécessité, un facteur de sécurité et de bien-être », a rappelé son président, Péyébinesso Limaziè, soulignant que tout projet de construction sans accompagnement professionnel expose les familles à des risques évitables.

Jusqu’à dimanche, les échanges porteront notamment sur le rôle de l’architecte, le permis de construire, la décentralisation et le climat des affaires.