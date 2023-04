Restaurer l'image de l'islam

Lors de son sermon à l’occasion de la grande prière de l’Aïd el-Fitr, le vice-président de l’Union musulman du Togo (UMT), El Hadj Sani Karimou, a souligné la responsabilité des musulmans face à la menace terroriste.

'Le recrutement des terroristes au sein des communautés musulmanes doit être combattu par tous les moyens, et ce par une véritable collaboration entre les autorités, les responsables religieux et les acteurs de la société civile. Nous avons besoin de mettre en place un dispositif pour détecter le plus tôt possible ces germes et les empêcher d'emprunter le chemin qui les mène à la perte', a-t-il déclaré.

‘Nous devons faire partie de la solution, malgré un contexte qui est en notre défaveur. Il faut restaurer l'image ternie de notre foi', a-t-il ajouté.

Plusieurs personnalités ont participé à la grande prière sur le terrain du lycée de Tokoin parmi lesquels, notamment, les ministres de la Sécurité, Damehame Yark, et de la Santé, Moustafa Mijiyawa.