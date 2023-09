Un retard dans la livraison des produits pétroliers a entraîné, dimanche, des difficultés d’approvisionnement dans certaines stations services.

‘Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale tient à rassurer les consommateurs que les dispositions idoines sont d’ores et déjà prises pour assurer la disponibilité des produits pétroliers dans les stations et un retour à la normale dès ce lundi’, indique un communiqué.

Cette tension provisoire dans l’approvisionnement ne saurait justifier une surenchère sur les prix habituels, qui n’ont connu aucun changement, précise le ministère.