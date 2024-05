Faure Gnassingbé a reçu jeudi une délégation de Revival Ministres International conduite par son président, le pasteur Rodney Howard-Browne.

Revival Ministries International (RMI) est une organisation chrétienne évangélique centrée sur la promotion des réveils spirituels à travers le monde.

Cette organisation a débuté ses activités dans les années 1990 aux États-Unis.

Les principaux objectifs de Revival Ministries International incluent l'évangélisation, l'enseignement biblique, et la formation de leaders chrétiens. L'organisation met un accent particulier sur l'expérience directe du Saint-Esprit, souvent caractérisée par des manifestations de joie, de guérison, et d'autres miracles pendant les cultes.

RMI organise régulièrement des événements de grande envergure.

Ces événements attirent des milliers de fidèles désireux de renouveler leur foi et de vivre des expériences spirituelles profondes. En outre, le ministère propose des formations pour les pasteurs et les leaders chrétiens, leur offrant des outils et des stratégies pour initier et soutenir des réveils dans leurs propres communautés.

L'approche de RMI en matière de réveil spirituel a été largement acclamée pour son dynamisme et son impact positif sur de nombreux individus. Toutefois, elle a aussi fait l'objet de critiques, notamment en raison de l'intensité émotionnelle de ses services et de la manière dont ces émotions sont parfois gérées pendant les réunions. Des détracteurs ont questionné la durabilité et la profondeur des changements spirituels promus lors de ces réunions de réveil.

Revival Ministries International utilise aussi les médias pour atteindre un public plus large, incluant des émissions télévisées et des diffusions en ligne de ses services. Cela permet à ceux qui ne peuvent pas assister physiquement aux événements de participer virtuellement aux réunions de réveil et de recevoir des enseignements.

L’organisation reste un acteur influent dans le mouvement de réveil chrétien mondial, connu pour son approche passionnée et son engagement.

‘Nous sommes venus au Togo avec trois objectifs, renforcer l’Eglise sans distinction d’obédience, aider les hommes d’affaires et renforcer nos relations avec le gouvernement’, a déclaré Rodney Howard-Browne à l’issue de l’audience.