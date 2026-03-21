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Se faire enregistrer, c'est compter, c'est exister, c'est participer

L'Agence Nationale d'Identification Biométrique (ANID) ambitionne de doter chaque citoyen l d'un Numéro d'Identification Unique (NIU).

Une identité fiable et sécurisée © DR

L'Agence Nationale d'Identification Biométrique (ANID) ambitionne de doter chaque citoyen l d'un Numéro d'Identification Unique (NIU).

Après les Savanes, le Grand Lomé et la Maritime, c'est désormais la région des Plateaux qui entre dans le dispositif,  avec l'ouverture de cinquante centres d'enregistrement à Atakpamé.

La carte ANID n'est pas une simple formalité administrative. Elle représente pour chaque résident - togolais ou étranger - une identité fiable et sécurisée, une porte d'entrée vers les services publics et une protection renforcée de ses droits.

À la différence de la carte nationale d'identité ou de la carte d’électeur,  réservées aux nationaux,  la carte ANID concerne toute personne physique résidant sur le territoire, sans distinction de nationalité.

Pour les collectivités locales, cet outil permet également de mieux connaître les populations, anticiper leurs besoins et lutter contre l'exclusion et les doublons administratifs.

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