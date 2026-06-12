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Un sacerdoce, un livre

L'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, vient de publier une autobiographique retraçant quatre décennies de sacerdoce à travers le prisme d'une vocation qu'il perçoit comme un plan divin.

Un parcours hors du commun © republicoftogo.com

L'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, vient de publier une autobiographique retraçant quatre décennies de sacerdoce à travers le prisme d'une vocation qu'il perçoit comme un plan divin.

Le livre évoque les grandes étapes d'un parcours hors du commun : une entrée au séminaire inattendue, alors qu'il aspirait à un cursus scolaire classique, une ordination sacerdotale mémorable le 9 août 1985 des mains du Pape Jean-Paul II, ses responsabilités à Aného comme administrateur diocésain puis évêque, et enfin sa nomination comme archevêque de Lomé.

« Après 40 ans de sacerdoce, j'ai voulu mettre cela par écrit», a-t-il expliqué.

Au-delà du témoignage personnel, Mgr Gaglo adresse à travers cet ouvrage un message d'espoir à la jeunesse, l'invitant à prendre conscience de sa valeur unique aux yeux de Dieu.

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