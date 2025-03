Sécurité nucléaire : le Togo renforce son cadre réglementaire et stratégique

Bien que le Togo ne dispose pas de centrale nucléaire, les technologies nucléaires sont présentes dans plusieurs secteurs clés, notamment la santé, l’industrie et l’agriculture.

Dans les hôpitaux, les rayons X sont utilisés en radiologie, tandis que l’industrie emploie des techniques nucléaires pour tester la résistance des matériaux. De son côté, le secteur agricole recourt à ces technologies pour améliorer les cultures et renforcer leur productivité.

Ces usages, bien que bénéfiques, nécessitent une gestion rigoureuse des substances radioactives afin d’éviter tout risque pour la santé publique et l’environnement. C’est dans cette optique que le pays a mis en place l’Autorité Nationale de Sûreté et de Sécurité Nucléaire (ANSSN), chargée de veiller au respect des normes internationales et de garantir un usage sécurisé des technologies nucléaires.

Afin de renforcer la sécurité nucléaire sur son territoire, une concertation a été ouverte lundi à Lomé sous l’initiative de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA). Cette rencontre vise à évaluer les progrès réalisés et à actualiser le Plan Intégré de Sécurité Nucléaire (INSSP) du Togo, initialement mis à jour en 2020.

L’objectif principal est d’adapter les stratégies nationales aux évolutions des technologies nucléaires et aux défis émergents liés à leur utilisation.

« La révision du plan intervient cinq ans après la dernière mise à jour effectuée en 2020. Depuis, des progrès ont été enregistrés, notamment sur le plan législatif avec l’adoption d’une loi sur le nucléaire. Cependant, la montée en puissance des applications nucléaires dans divers secteurs impose une adaptation constante des stratégies de sécurité », explique Tchaou Mazama-esso, professeur de radiologie à l’université de Kara et point de contact de l’ISSP du Togo.

Une approche globale pour garantir la sûreté nucléaire

Le Plan Intégré de Sécurité Nucléaire couvre plusieurs aspects essentiels :

Le cadre législatif et réglementaire, garantissant un contrôle strict des technologies nucléaires ;

La prévention des risques, incluant la formation des acteurs concernés et la sensibilisation des utilisateurs ;

La détection et la réponse aux incidents, pour assurer une réactivité rapide en cas de menace ou de fuite radioactive ;

L’amélioration continue des dispositifs existants, afin d’adapter la réglementation aux nouvelles avancées technologiques.

En mettant à jour son cadre stratégique, le Togo confirme sa volonté de se conformer aux normes internationales et de consolider ses propres mécanismes de gestion de la sécurité nucléaire. Une démarche essentielle pour garantir une utilisation responsable et sécurisée des applications nucléaires sur son territoire.

Avec cet engagement, le pays franchit une nouvelle étape vers un renforcement durable de la sûreté nucléaire, protégeant ainsi la santé des populations et l’environnement tout en favorisant l’innovation dans les domaines concernés.