Terrorisme : 300 morts au Burkina

Un acte de terrorisme d’une violence inouïe a frappé le Burkina Faso, plongeant le pays dans la consternation.

Près de 300 personnes ont perdu la vie et de nombreuses autres ont été blessées lors d’une attaque survenue dans la ville de Barsalogho, où les habitants tentaient de se protéger en creusant des tranchées défensives.

Selon des témoins oculaires, la scène était un « carnage absolu » lorsque plus de 100 jihadistes, arrivant à moto, ont ouvert le feu sans distinction sur les civils et les soldats. Parmi les victimes, on compte des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le groupe militant lié à Al-Qaïda, connu sous le nom de Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), est fortement suspecté d’être responsable de ce massacre.

Cette attaque s’inscrit dans une série d’actes terroristes meurtriers au Burkina Faso.

Une situation qui suscite une grande inquiétude au Togo voisin.

Le nord du pays, frontalier du Burkina, a été l’objet de plusieurs attaques terroristes. Les djihadistes venaient du Burkina Faso.

L’armée a renforcé sa présence depuis plusieurs mois. La vigilance est extrême.