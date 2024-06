Dans notre société moderne, les écrans numériques sont omniprésents.

Que ce soit pour des raisons éducatives, de divertissement ou de communication, les enfants passent de plus en plus de temps devant des écrans.

Cependant, une exposition prolongée peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé et leur développement.

L'exposition excessive peut entraîner divers problèmes de santé physique comme une fatigue oculaire, des troubles du sommeil …

Outre les effets physiques, une trop longue exposition aux écrans peut également affecter le développement cognitif et social des enfants.

Pour minimiser les effets négatifs de l'exposition prolongée aux écrans, il est important d'adopter des stratégies permettant une utilisation raisonnable et équilibrée. Par exemple en fixant des limites de temps, en favorisant des contenus éducatifs et interactifs et créer des zones sans écrans à la maison.

'Les enfants passent de plus en plus de temps connectés aux smartphones, une habitude qui a des répercussions graves sur leur vision’, déplore Sefofo Yawo Prempe, coordinateur du programme national de la santé oculaire.

En adoptant des pratiques équilibrées et en encourageant des activités variées, il est possible d’aider les enfants à tirer le meilleur parti de la technologie tout en protégeant leur bien-être global.