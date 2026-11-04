Transformer les huiles usagées en énergie de cuisson

Face à la cherté du gaz domestique, notamment en zone rurale, Essoyomewe Pakou a mis au point un foyer amélioré alimenté à l’huile de vidange. Installé à Akato depuis 2023, ce technicien commercialise son invention dans plusieurs régions du pays.

L’idée lui est venue de son expérience dans la réparation des cuisinières à gaz. Il y a compris le rôle essentiel de l’apport d’air dans la combustion, et a imaginé appliquer ce principe à l’huile usagée.

Fabriqué à partir de matériaux de récupération, son foyer se compose d’une jante en guise de base, d’un support pour la marmite, d’un réservoir d’huile, d’un robinet de dosage et d’un ventilateur électrique qui alimente la flamme en air. En cas de coupure de courant, il peut fonctionner sur batterie solaire. Il est vendu 45 000 francs CFA.

Le combustible s’achète à bas prix auprès des mécaniciens. L’inventeur y voit un double avantage : réduire les dépenses et donner une seconde vie aux huiles usagées, dont les garages peinent souvent à se débarrasser.

L’initiative pose toutefois une question de santé. La combustion d’huile de vidange peut dégager des fumées contenant des métaux lourds et d’autres substances nocives. Mieux vaut donc utiliser ce type de foyer à l’extérieur ou dans un espace bien ventilé, jamais dans une cuisine fermée.