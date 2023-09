Transport routier : chacun doit prendre ses responsabilités

Réduire le nombre d’accidents impose d’avoir un parc automobile entretenu.

Cette exigence s’applique en premier lieu aux transports publics privés et aux sociétés de fret et de transport de marchandises dont les milliers de bus et de camions sillonnent le pays tous les jours.

Le ministre des Transports, Atcha-Dédji Affoh, a rappelé jeudi les règles de base.

En cas du non-respect, les sociétés exploitantes risquent gros, y compris l’interdiction pure et simple.

S’agissant des chauffeurs, ils doivent disposer d’un permis valide. Ce n’est pas toujours le cas.

Les professionnels du secteur, réunis pour une séance de sensibilisation, se sont engagés à respecter ce cadre légal.

Atcha-Dédji Affoh avait à ses côtés le nouveau ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba.