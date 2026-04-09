Un aéroport en forte expansion
L’aérogare de Lomé soufflera ses dix bougies le 25 avril prochain. Un nouveau terminal construit par des entreprises chinoises.
L’aérogare de Lomé soufflera ses dix bougies le 25 avril prochain. Un nouveau terminal construit par des entreprises chinoises.
Depuis, l’aéroport de la capitale a connu une croissance constante grâce à la compagnie Asky qui en a fait sa base opérationnelle.
En 2025, le nombre total de passagers a progressé de 5% avec plus d'un million de voyageurs. La part de ceux en transit n’est pas connue.
Les mouvements d'avions suivent la même tendance, avec 18 226 rotations décollages et atterrissages .
Côté fret, l’aéroport a traité 17 354 tonnes.