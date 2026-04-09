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Un aéroport en forte expansion

L’aérogare de Lomé soufflera ses dix bougies le 25 avril prochain. Un nouveau terminal construit par des entreprises chinoises.

Le hall d'embarquement © republicoftogo.com

L’aérogare de Lomé soufflera ses dix bougies le 25 avril prochain. Un nouveau terminal construit par des entreprises chinoises.

Depuis, l’aéroport de la capitale a connu une croissance constante grâce à la compagnie Asky qui en a fait sa base opérationnelle. 

En 2025, le nombre total de passagers a progressé de 5% avec plus d'un million de voyageurs. La part de ceux en transit n’est pas connue.

Les mouvements d'avions suivent la même tendance, avec 18 226 rotations décollages et atterrissages .

Côté fret, l’aéroport a traité 17 354 tonnes.

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