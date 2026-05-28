Rubriques

Tendances:
Société

Une énergie beaucoup plus propre

La World LPG Day (Journée mondiale du GPL) est célébrée chaque année le 7 juin.

Le GPL a de nombreux avantages © republicoftogo.com

La World LPG Day (Journée mondiale du GPL) est célébrée chaque année le 7 juin.

Elle met en avant le rôle du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) appelé aussi LPG en anglais (Liquefied Petroleum Gas).

L’idée est de promouvoir une énergie plus propre, d’encourager l’accès à l’énergie dans les pays en développement, de réduire l’utilisation du bois et du charbon et de sensibiliser aux solutions énergétiques durables.

La Journée mondiale est soutenue notamment par World LPG Association.

Au Togo, la société d’énergies Zener, organisera une série d’actions déployées sur l’ensemble de son réseau afin de sensibiliser les populations aux avantages du GPL et promouvoir une énergie plus propre, plus accessible et plus sûre.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Du bon usage du drapeau togolais

Du bon usage du drapeau togolais

Le mauvais usage du drapeau national est une infraction pénale, passible de 3 à 12 mois d'emprisonnement et d'une amende allant de 10 000 à 10 millions de Fcfa, viennent de rappeler les responsables de la Formation civique.

Perturbations nocturnes sur la RN1

Perturbations nocturnes sur la RN1

Les usagers de la nationale N°1 sont prévenus. Du 28 mai au 28 juin, la circulation sera perturbée entre Awandjelo et Tomdè de minuit à 4 heures du matin.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.