Une énergie beaucoup plus propre

La World LPG Day (Journée mondiale du GPL) est célébrée chaque année le 7 juin.

Elle met en avant le rôle du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) appelé aussi LPG en anglais (Liquefied Petroleum Gas).

L’idée est de promouvoir une énergie plus propre, d’encourager l’accès à l’énergie dans les pays en développement, de réduire l’utilisation du bois et du charbon et de sensibiliser aux solutions énergétiques durables.

La Journée mondiale est soutenue notamment par World LPG Association.

Au Togo, la société d’énergies Zener, organisera une série d’actions déployées sur l’ensemble de son réseau afin de sensibiliser les populations aux avantages du GPL et promouvoir une énergie plus propre, plus accessible et plus sûre.