Un dimanche pour dire “Merci Papa”

Ce dimanche, le Togo célèbre la Fête des Pères, une journée spéciale dédiée à tous les papas, grands-pères, tuteurs et figures paternelles qui jouent un rôle essentiel dans les familles et les communautés.

Dans les villes comme dans les villages, l’ambiance est à la fête. Des petits mots écrits à la main, des dessins d’enfants, des repas en famille ou de simples sourires échangés suffisent à faire de cette journée un moment unique.

À Lomé, certains élèves ont récité des poèmes à leur papa, d’autres ont offert des cadeaux faits maison, souvent accompagnés de câlins timides mais pleins d’amour. Dans les marchés et les salons de coiffure, on entendait même des chansons dédiées aux pères, preuve que cette fête, bien qu’encore discrète par rapport à celle des mères, prend de plus en plus de place dans les cœurs.

Un rôle essentiel, un amour discret

Au Togo, le père est souvent vu comme un pilier : celui qui veille, qui protège, qui conseille, parfois sans beaucoup de mots, mais toujours avec constance. Beaucoup de pères se lèvent avant l’aube pour aller au travail, assurent la scolarité des enfants, ou transmettent les valeurs de respect, d’effort et de dignité.

Aujourd’hui, les enfants, petits et grands, trouvent une belle occasion de dire merci. Merci pour la patience, les sacrifices, les conseils parfois sévères mais pleins de bienveillance.

Qu’il s’agisse d’un moment autour d’un plat local préféré, d’une partie de foot improvisée, ou d’un simple coup de téléphone, chaque geste compte pour rappeler aux papas combien ils sont aimés.

La Fête des Pères au Togo, c’est ça : une journée de douceur, de reconnaissance et d’unité, célébrée avec le cœur.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé un message de félicitations à tous les pères.