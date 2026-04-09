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Un diplôme, un stage, un avenir

Le Togo avance sur le front de l'emploi des jeunes. En deux ans, le programme AIDE (Appui à l'insertion des demandeurs d’emploi) a permis d'insérer 3 241 jeunes en entreprise : 1 281 en 2024, puis 1 960 en 2025.

4 100 jeunes insérés en deux ans © republicoftogo.com

Le Togo avance sur le front de l'emploi des jeunes. En deux ans, le programme AIDE (Appui à l'insertion des demandeurs d’emploi) a permis d'insérer 3 241 jeunes en entreprise : 1 281 en 2024, puis 1 960 en 2025.

Une progression de plus de 50 % d'une année sur l'autre qui témoigne d'une montée en puissance du dispositif.

Conçu par l'Agence nationale pour l'emploi, AIDE cible les jeunes diplômés de 18 à 40 ans sans emploi, en leur offrant des stages en entreprises publiques ou privées d'une durée maximale de 12 mois.

Sans surprise, le Grand Lomé concentre l'essentiel des placements avec 2 175 stagiaires accueillis, loin devant la région de la Kara (399) et la région Maritime (194). Un déséquilibre territorial qui reflète la concentration des entreprises dans la capitale, et un chantier que les politiques d'emploi devront adresser.

À ces chiffres s'ajoutent 923 insertions supplémentaires réalisées via des mesures exceptionnelles en dehors du cadre AIDE, portant le bilan global à plus de 4 100 jeunes accompagnés vers l'emploi en deux ans.

Pour 2026, une enveloppe de 819 millions de Fcfa est mobilisée pour assurer l'insertion de 1 300 nouveaux jeunes.

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