Un drone de pointe pour cartographier le territoire

Dans le cadre de sa réforme foncière, le Togo s'est doté du Wingtra Gen II, un drone à technologie VTOL (décollage et atterrissage vertical) capable d'intervenir sur de vastes étendues et dans des zones difficiles d'accès.

Cet équipement de haute précision permettra aux agents des ministères de l'Urbanisme, de l'Agriculture et du Cadastre d'améliorer leurs opérations de cartographie sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones où les drones classiques montrent leurs limites.

L'objectif est de disposer de données géospatiales fiables et actualisées pour moderniser la gestion foncière, améliorer la planification urbaine et appuyer l'élaboration des politiques publiques.

Pour garantir une maîtrise optimale de l'outil, des professionnels de la cartographie, de la topographie et des systèmes d'information géographique bénéficient actuellement d'une formation technique organisée à l'initiative des pouvoirs publics.

