Un Hajj qui s'est bien déroulé

La première vague de pèlerins togolais de retour du Hajj est arrivée à Lomé mardi dans la nuit.

Les 267 fidèles ont été accueillis sous la pluie à l'Aéroport international Gnassingbé Eyadema par le ministre de la Sécurité et de la protection civile, Calixte Batossie Madjoulba.

« Le gouvernement avait donné la consigne de veiller à ce que nos compatriotes accomplissent leur pèlerinage dans les meilleures conditions et reviennent sains et saufs. Aujourd'hui, cette mission est accomplie », a déclaré le directeur général de l'ANAC-Togo, Idrissou Abdou Ahabou.

Plusieurs autres vols de rapatriement sont prévus dans les prochains jours, jusqu'au 17 juin prochain.