Un Hashtag pour lutter contre les islamistes

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aux prises avec des insurrections jihadistes et les Etats côtiers voisins comme le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire s’inquiètent depuis plusieurs années de débordements sur leur territoire.

Une récente série de raids frontaliers au Togo et au Bénin a confirmé ces craintes.

Quatre attaques ont visé le Togo ces dernières semaines. Des soldats et des civils ont été tués et blessés.

L’armée a renforcé sa présence au nord à la frontière du Burkina Faso.

Au moins 40% du territoire burkinabé serait sous le contrôle de groupes jihadistes.

Longtemps épargné, le Togo doit maintenant gérer la menace et protéger les populations civiles.

Les autorités ont lancé samedi une campagne de sensibilisation avec le Hashtag ‘Stop terrorismetg’.