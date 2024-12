Un outil stratégique contre la criminalité transnationale

Une unité d’analyse criminelle (ANACRIM) a été inaugurée mardi à Lomé pour renforcer les capacités sécuritaires du Togo.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme régional Système d’Information Policière pour l’Afrique de l’Ouest (SIPAO), géré par INTERPOL et financé par l’Union européenne.

Face à l’évolution constante de la criminalité transnationale, le programme SIPAO vise à améliorer l’échange d’informations et la coordination entre les forces de l’ordre de la région. Ce dispositif offre ainsi aux pays d’Afrique de l’Ouest les outils nécessaires pour une coopération plus efficace dans la lutte contre les réseaux criminels.

L’unité ANACRIM repose sur une technique forensique avancée, permettant de traiter et analyser les informations recueillies lors des enquêtes judiciaires. Grâce à une approche méthodique, cet outil permet de mettre en lumière les relations entre différentes données criminelles ou contextuelles, facilitant ainsi les prises de décision stratégiques des enquêteurs.

L’analyse criminelle se distingue par l’utilisation de technologies de visualisation relationnelle. Ces dernières permettent de cartographier et analyser les informations recueillies, afin d’identifier des liens complexes entre individus, événements ou objets. En rendant les connexions visibles et compréhensibles, l’ANACRIM devient un levier stratégique dans la lutte contre les réseaux criminels, locaux comme transnationaux.

« L’installation de l’unité ANACRIM au Togo constitue une avancée significative dans le renforcement de la coopération sécuritaire », a déclaré Calixte Madjoulba, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

L’unité ANACRIM contribuera non seulement à renforcer l’efficacité des enquêtes au Togo, mais aussi à améliorer la collaboration avec les pays d’Afrique de l’Ouest. Ce renforcement des capacités permettra d’assurer un environnement plus sûr et plus stable, tout en facilitant la lutte contre les formes modernes de criminalité qui dépassent les frontières nationales.