Un pays plus égalitaire

Le gouvernement a dressé lundi le bilan de ses efforts en matière de promotion des droits des femmes, à l'approche de la Journée internationale de la femme (8 mars).

Pour la ministre chargée du Genre, Martine Moni Sankaredja, les progrès sont réels. En 2022, quatre textes majeurs, le Code des personnes et de la famille, le Code pénal, le Code de sécurité sociale et le Code du travail, ont été révisés pour éliminer les dispositions discriminatoires et renforcer l'égalité entre hommes et femmes.

Sur le plan institutionnel, des mécanismes concrets ont été mis en place : centres d'écoute pour les victimes de violences basées sur le genre, maisons de justice, maisons de la femme et centres d'accès aux droits pour les enfants.

Des avancées sont également notables sur la scène politique et diplomatique, avec la nomination paritaire de 20 sénatrices et la propulsion de femmes vers des postes de haut niveau au sein de la Cédéao.