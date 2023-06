Un plan de sauvetage des archives nationales

Avec l’appui du Conseil international des archives, de l’Allemagne et de la France, le Togo va tenter de conserver et de protéger les archives nationales. C’est la mémoire du pays.

Tout est actuellement classé et stocke dans un bâtiment à Lomé. Il date de l’époque coloniale et n’offre pas les conditions de conservation. L’humidité est le pire ennemi du papier.

Pour Romaric Atipate, directeur national de la bibliothèque et des archives, il est urgent de tout moderniser et de commencer la numérisation des documents anciens les plus importants.

L’idée est évidemment de construire un édifice moderne susceptible d’accueillir toutes les archives

C’est un véritable plan de sauvetage quel les pouvoirs publics doivent s’atteler.