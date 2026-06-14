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Une Maison de la femme en construction à Aného

Les travaux de la Maison de la Femme de la commune des Lacs 1 ont démarré le mois dernier à Glidji. Portée par le sénateur-maire Alexis Coffi Aquereburu et soutenue par l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population).

Renforcer le leadership féminin © DR

Les travaux de la Maison de la Femme de la commune des Lacs 1 ont démarré le mois dernier à Glidji. Portée par le sénateur-maire Alexis Coffi Aquereburu et soutenue par l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population).

Le budget est de plus de 70 millions de Fcfa.

Cet espace sera entièrement dédié à l'épanouissement des femmes : formations professionnelles, accompagnement au développement des compétences, protection des droits et soutien aux activités génératrices de revenus.

L'ambition est de renforcer le leadership féminin et d'accroître la contribution des femmes au dynamisme économique et social de la commune.

Inauguration dans 6 mois. 

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